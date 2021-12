Salão do Estudante reúne instituições de 13 países em Salvador

Salvador é uma das sete capitais brasileiras que recebe neste domingo, 23, o Salão do Estudante, que deve reunir mais de 30 mil participantes em todo o país. O evento acontece no Hotel Fiesta Convention Center, no Itaigara, das 14h às 18h30.

Esta edição vai contar com representantes de mais de 200 instituições de ensino de 13 países - Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda, Lituânia, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido e Suíça. Durante o evento, os estudantes podem obter informações sobre cursos de idiomas, ensino médio, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado, além de cursos de extensão e técnicos, com certificação, preparação universitária, programas de trabalho, estudo e viagem, para jovens, famílias e altos executivos.

A pesquisa Selo Belta, divulgada pela Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, aponta que 302 mil estudantes brasileiros participaram de algum tipo de intercâmbio em 2017. Os destinos mais procurados foram Estados Unidos, Canadá, Portugal, Austrália e Reino Unido.

Segundo um levantamento realizado pelo Salão, o aumento do dólar influenciou a escolha do destino pelos estudantes. O interesse para idas aos EUA, que ocupam a primeira posição da lista, caiu de 56% em setembro de 2017 para 52% em março de 2018. A segunda posição, que em março e setembro de 2017 era ocupada pela Austrália (27%), passou para Portugal (33%) em março de 2018.

Além da mudança no destino, a alta das moedas estrangeiras também pode ser driblada com a diminuição do tempo de permanência no exterior. Quem opta por cursos de idiomas, que geralmente duram quatro semanas, pode ficar apenas duas ou três semanas.

