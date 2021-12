Rui Costa diz que vai reforçar uso de tecnologia e debates sobre a mulher nas escolas

O governador do estado da Bahia, Rui Costa, estava nesta quarta-feira, 13, no auditório do Instituto Anísio Teixeira (IAT), para participar do Programa de Abertura do Ano Letivo, promovido pela Secretaria da Educação do Estado. O evento foi transmitido pela TVE, pelo portal de Educação do governo e nas redes sociais do governador, a TVE e da secretaria.

Durante o encontro, Rui relembrou ações feitas durante seu primeiro mandato e quais são as intenções que deseja iniciar a partir deste ano: "Vamos intensificar o uso da tecnologia nas escolas, temos a meta de colocar banda larga em todas unidades escolares e suprindo com conteúdo educacional nos computadores dos colégios, além de disponibilizar para os celulares dos estudantes".

Ao citar o reforço de uso da tecnologia, o governador comentou sobre a luta diária dos docentes em conseguir que os estudantes mantenham a atenção nas aulas ao invés de usarem o celular para se distraírem. Rui afirmou que a busca por promover conteúdo nos celulares dos alunos e nos computadores das instituições pode permitir uma mudança neste tipo de comportamento. Segundo o governador, as fundações Roberto Parinho e Getúlio Vargas são parceiras para ajudar na educação. Rui também afirmou que visa utilizar conteúdos do Futura para intensificar a veiculação de assuntos educacionais.

Além da tecnologia, o governador comentou que deseja que a mulher se torne assunto de debates dentro das unidades escolares. "É importante para que no futuro não precisemos de novas delegacias e viaturas, por ter redução nos crimes contra a mulher", comentou Rui Costa.

O governador também comentou que deseja utilizar a TVE como parceira para divulgar conteúdos educacionais. Segundo ele, o objetivo é fazer com que os estudantes e a população em si consumam em casa os assuntos que rotineiramente são tratados nas escolas.

No evento esteve presente o atual secretário de educação Jerônimo Rodrigues, além de Jackson Costa e o ex-secretário de Cultura, Jorge Portugal.

