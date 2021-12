Resultados do Enem saem em janeiro

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deverão ser divulgados em janeiro, informou o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Chico Soares.

Segundo o Inep, os gabaritos das provas objetivas serão divulgados na página da autarquia, no site do Enem até quarta-feira (12).

Já os resultados individuais serão disponibilizados em janeiro, mediante inserção do número de inscrição ou CPF e senha do candidato.

As provas do Enem serão aplicadas neste fim de semana (dias 8 e 9) em 1,7 mil cidades. Mais de 8,7 milhões de inscritos inscreveram-se para o exame.

