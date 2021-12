Resultado prévio do Enem 2013 por escola é liberado segunda

O resultado preliminar, por escola, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 estará disponível na próxima segunda-feira (1º). A nova data está em portaria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), publicada nesta quinta-feira, 27, no Diário Oficial da União. Publicação anterior indicava que os dados estariam disponíveis a partir desta quinta.

Os dados serão colocados à disposição exclusivamente nas escolas, em sistema específico, na página do Inep na internet. Em caso de discordância, os dirigentes das unidades de ensino podem entrar com recurso, no prazo de até dez dias, após a data da divulgação preliminar. Os resultados finais serão divulgados depois de analisados os recursos.

O Enem por escola é calculado para estabelecimentos de ensino que tenham matriculados, no mínimo, dez concluintes do ensino médio regular seriado e 50% de alunos participantes do Enem. Consideram-se concluintes aqueles que cursam a terceira série do ensino médio, excluídos os do ensino não seriado, conforme dados do Censo da Educação Básica de 2013.

