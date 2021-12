Resultado do sorteio para cursos técnicos é divulgado

O resultado do sorteio eletrônico das vagas para cursos técnicos de nível médio pela rede estadual já está disponível. Os candidatos podem consultar a lista por meio do site do Portal da Educação. Ao todo, foram oferecidas 3.406 vagas.

A matrícula deve ser feita na unidade escolar e no turno para o qual o aluno foi contemplado entre a próxima segunda-feira, 19, até quarta, 21. As aulas estão previstas para serem iniciadas no dia 2 de abril.

É necessário apresentar original e cópia do histórico escolar, original e cópia da cédula de identidade, original e cópia do cadastro de Pessoa Física (CPF), original e cópia legível, com data recente, do comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU ou cartão de crédito).

