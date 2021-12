Resultado do Sisu será divulgado nesta segunda

O resultado da seleção do segundo semestre de 2017 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) será divulgado nesta segunda-feira, 5. O Ministério da Educação (MEC) não informou o horário exato que a relação de aprovados estará disponível no site.

Quem for selecionado deve se matricular entre 9 e 13 de junho. Já quem não for aprovado poderá se inscrever a partir desta segunda na lista de espera para o caso de surgir alguma vaga.

Essa edição do Sisu teve mais de 887 mil inscritos em todo Brasil. Foram oferecidas 51.913 vagas em 1.462 cursos em universidades federais, estaduais e institutos federais no país.

A seleção é feita conforme a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado.

adblock ativo