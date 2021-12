Resultado do Sisu será divulgado nesta segunda

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) será divulgado nesta segunda-feira, 30, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). A informação será divulgada no site do programa.

O Sisu oferece mais de 230 mil vagas de graduação em universidades, institutos de tecnologia e centros tecnológicos federais e estaduais em todo o Brasil. O programa usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O prazo de inscrição no Sisu terminou neste domingo, 29.

adblock ativo