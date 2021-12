Resultado das notas do Enem 2017 será divulgado na próxima quinta

A divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 será antecipada em um dia, em 18 de janeiro (próxima quinta-feira). Os resultados individuais poderão ser consultados na página do participante.

Para acessar a nota, o candidato deverá informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. A mesma senha dará acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que ficará aberto de 29 de janeiro a 1º de fevereiro.

Para aqueles que se esqueceram da senha, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sugere que a recuperação seja feita com antecedência. A Página do Participante tem orientações para recuperação de senha.

