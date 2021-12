Rede municipal inicia ano letivo com aula inaugural

Ao som de uma fanfarra, alunos e gestores participaram, nesta segunda-feira, 6, da aula inaugural da rede municipal de educação de Salvador, na escola Fazenda Coutos, no bairro homônimo. A escola, requalificada em 2016, tem 1.384 alunos no ensino fundamental e atende, ainda, as comunidades de Valéria, Vista Alegre e Paripe.

Conforme Paloma Modesto, secretária de Educação, a rede vem aumentando “consideravelmente”. Em 2017, segundo ela, cerca de 140 mil alunos foram matriculados – mais 40 mil na educação infantil. “Nossa expectativa é a melhor possível, queremos continuar realizando avanços de uma maneira consistente”, disse ela.

“Queremos uma escola com aprendizagem contextualizada e vamos tornar esse espaço mais alegre e acolhedor. Isso faz a diferença na vida dos estudantes”, acrescentou a secretária.

A comerciante Eilaine Pereira matriculou recentemente o filho Gabriel, de 11 anos, na escola. Ela contou que a unidade oferece infraestrutura e acredita que esse seja um motivo para que o filho tenha um bom desenvolvimento escolar. “Transferi ele, que está entusiasmado, participou da fanfarra que tocou na abertura da aula”, disse a mãe.

Presente, o prefeito ACM Neto lembrou que esteve na escola em 2013. “Quando entrei, comecei a entender por que a escola tinha um desempenho ruim no Ideb [índice de desempenho estudantil] . Me comprometi a reconstruir, demolimos a unidade e a reinauguramos, ano passado, em um momento de emoção”.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

