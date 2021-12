Rede estadual Unidade de ensino recebe título Escola do Século XXI

Com investimento de R$ 1,6 milhão, o Colégio Estadual Norma Ribeiro (antigo Colégio Estadual Antônio Sérgio Carneiro), localizado no bairro de Arenoso, tornou-se a primeira escola do ensino médio do país a receber o título Escola do Século XXI. A instituição conta com 382 alunos e 30 professores.

O desenvolvimento do processo de inovação pedagógico-tecnológica é uma parceria entre a Secretaria da Educação (SEC) e a Fundação Telefônica Vivo denominada Inova Escola e tem três anos de duração para a consolidação do projeto e aplicação em outras unidades. O programa é realizado desde 2013 em quatro estados brasileiros.

Na manhã desta terça-feira, 20, o governador Rui Costa e o titular da SEC, Walter Pinheiro, participaram do lançamento do projeto na reinauguração do colégio, que passou por reformas e ganhou novo refeitório e espaços de multimídia e tecnologia.

O diretor-presidente da Fundação Telefonia Vivo, Américo Mattar, diz que projeto gira em torno de três eixos: formar (formação para inovar aliada ao empreendedorismo), incubar (aplicação de modelos no contexto escolar), disseminar (compartilhamento de práticas). “Tem conexão e banda larga em alta velocidade. Capacitação de professores, notebooks, equipamentos hardware, quites de robótica e o estímulo a novas formas de aprendizagem”.

O aluno Pedro Dias, de 16 anos, conta que as novas ferramentas incentivam. “Isso traz motivação, não apenas para vir à escola, mas para realizar pesquisas e projetos”.

