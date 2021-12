Rede estadual terá uma parceria com o Google

A rede estadual de ensino teve nesta quarta-feira, 8, a aula inaugural do ano letivo no Centro Educacional Carneiro Ribeiro (Caixa D’Água). O evento contou com a presença do governador Rui Costa, acompanhado do secretário da Educação, Walter Pinheiro.

Rui falou de parcerias, entre elas com a empresa Google, que disponibilizará gratuitamente a plataforma Google Apps para educação, também conhecida como G-Suíte, além de novidades como a implantação de coordenadores pedagógicos em todas as escolas.

A plataforma tem previsão para ser usada nos próximos dois meses, com um ambiente virtual de aprendizagem de última geração, dinamizando os processos de ensino e aprendizagem, configurando uma rede social de conhecimentos que integra aluno e professor.

O projeto inclui o treinamento dos gestores e docentes, iniciando em 20 escolas de oito núcleos territoriais de educação. Para ter acesso, o aluno criará um e-mail institucional para acesso com uso de uma senha.

Outro ponto destacado pelo governador é a implantação de um coordenador pedagógico em cada escola. “Vamos aprimorar a parte técnica e pedagógica. Queremos alcançar indicadores melhores na educação da Bahia”, ressaltou.

Conforme o secretário, 291 coordenadores pedagógicos terão as jornadas modificadas, e uma rede de dois mil será realocada, por meio de edital, onde estiverem faltando coordenadores. “Os coordenadores serão fundamentais, auxiliarão no dia a dia da escola, acompanhando diariamente o ano letivo dos estudantes, podendo elaborar um caminho pedagógico”, explicou.

“Envolvimento e apoio da família na educação fazem a diferença”

Rui Costa também falou da importância do envolvimento da comunidade escolar. “As escolas precisam de manutenção na infraestrutura, material didático, tecnologia, mas, acima de tudo, eu gosto de ressaltar a importância que tem o envolvimento e o apoio da família na educação dos jovens. Isso faz toda a diferença”.

Neojiba

Pinheiro citou uma parceria com o projeto de orquestras juvenis Neojiba, “que deve passar a morar em uma das escolas nossas, e o aluguel será pago com atividades em sala de aula”, brincou.

Outro ponto destacado é o estímulo a atividades complementares. “Vamos ofertar formação de curta duração, com certificado, pois o desafio é mexer no tempo em que o aluno gasta para estudar, até ter uma experiência profissional. Isso facilitará nessa primeira experiência deles”.

Estudante do 2º ano do ensino médio, Vitória Regina, 15, falou da aula inaugural. “É uma chance de mostrar o que somos capazes de fazer com os recursos ofertados nas escolas”, festejou.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

