Rede estadual registra 25.785 inscrições no 1º dia

O primeiro dia de matrículas para estudantes do ensino médio da rede estadual teve movimentação intensa, na terça-feira, 24, em alguns pontos de Salvador.

De acordo com o balanço parcial da Secretaria da Educação do estado da Bahia (SEC), 25.785 inscrições foram efetuadas em todo o estado, entre as 8h e as 18h.

Diretora do Colégio Estadual Odorico Tavares - na Vitória -, Rodinalva Alves afirmou que o fluxo esteve dentro do esperado. Das 180 senhas diárias, foram entregues 165. Até as 15h30, cerca de 150 pessoas já haviam sido atendidas.

"Diferentemente do ano passado, não houve queda no sistema. Conseguimos efetuar as matrículas sem maiores transtornos, em um tempo razoável", disse.

Em 2014, por conta de um travamento na página da internet, as matrículas só começaram a ser realizadas a partir das 11h, o que gerou irritação entre os pais que aguardavam atendimento.

Segundo a diretora, o principal motivo na demora, na terça, foi a burocracia na transferência de estudantes de uma escola para outra. Para que o aluno seja transferido, a matrícula no colégio anterior deve ser cancelada. Muitos chegaram à unidade ainda com a matrícula antiga em vigor.

O vendedor Delmo Matos, 25, foi uma das pessoas que enfrentaram o problema. Ele teve que aguardar por mais de uma hora para cancelar a matrícula da irmã em outra escola. "É ruim porque isso atrasa o meu atendimento e também o das outras pessoas", disse.

Para evitar a situação, Rodinalva orienta que os pais ou responsáveis liguem para a escola antiga e confirmem o cancelamento da matrícula antes de efetuar a nova inscrição.

No Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes, no bairro do Canela, o movimento também foi intenso. A reportagem de A TARDE tentou falar com a diretora da escola, mas ela não estava disponível.

A dona de casa Ana Paula de Jesus, 35, esteve na unidade para fazer a transferência do filho Kennedy, 15. "Foi tranquilo. Estava cheio, mas a fila andou rápido", afirmou.

Nesta quarta, 25, e quinta, 26, é a vez dos alunos de escolas municipais - concluintes do 5º ou do 9º ano do ensino fundamental - que desejam mudar para a rede estadual. A partir do dia 27, começa a migração dos alunos da rede particular.

