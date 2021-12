Rede estadual prossegue calendário de matrículas

A matrícula na rede estadual de ensino prossegue, nesta segunda, 2, e terça-feira, 3, para novos estudantes do ensino médio e técnico de nível médio.

No ato da matrícula, é preciso apresentar os seguintes documentos: original do histórico escolar ou atestado de escolaridade; original e cópia da Certidão de Nascimento ou RG, CPF e comprovante de residência.

A matrícula da rede estadual pode ser feita em qualquer escola estadual, de maneira simples e ágil. Basta se dirigir a uma unidade escolar da rede estadual, independentemente de qual o colégio que o aluno vá estudar. Outra opção é fazer a matrícula pela internet, acessando o endereço www.educacao.ba.gov.

Na última sexta, a matrícula foi realizada para novos alunos do ensino fundamental e do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). As aulas têm início no dia nove de março.

"Tivemos um movimento de matrícula excelente. Somente nesta sexta, matriculamos cerca de 350 novos alunos. Isso mostra que a nossa escola tem boas referências no entorno", disse Marise Marques, diretora do Colégio Estadual Vale dos Lagos, localizado no bairro de São Marcos, em Salvador.

Expectativa

A aluna Bianca Queiroz, 14 anos, que fará parte do quadro estudantil da unidade, se matriculou em uma turma da 8ª série. "Estou com muita expectativa de começar as aulas porque o novo é sempre estimulante. Pretendo estudar muito este ano. Principalmente porque tenho ótimas referências desta escola", disse ela.

Uma das unidades da rede é o Colégio Estadual 15 de Novembro, em São Cristóvão, que também matricula nesta segunda novos alunos do ensino médio.

