Rede estadual participa de campanha que aborda violência contra a mulher

Alunos do Colégio Estadual Tereza Conceição Menezes, no bairro do Curuzu em Salvador, recebem nesta quinta-feira, 23, a campanha "Quem ama Abraça". A ação que aborda a questão da violência contra meninas e mulheres está sendo levada as escolas graças a uma parceria entre as Secretarias de Políticas para as Mulheres do Estado (SPM) e de Educação.

Além do projeto contra a violência a mulher, ocorrerão também palestras sobre gênero e sexualidade nas escolas estaduais de toda a Bahia. O objetivo é sensibilizar os jovens sobre os assuntos.

Professores também participam das atividades a fim de torná-los agentes da luta contra a violência de gênero.

