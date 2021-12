Rede estadual de ensino inicia matrículas nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira, 24, a matrícula de alunos na rede estadual de ensino. O calendário segue até o próximo dia 31, com cada dia direcionado a um público específico.

Nesta terça, a matrícula é para alunos que mudarão de escola (por não haver a série para a qual passaram na unidade em que estudaram), para os que não renovaram a matrícula no período determinado ou mudaram de domicílio.

Na quarta, 25, e quinta, 26, serão os concluintes das séries iniciais e finais do ensino fundamental, oriundos de escolas municipais que não oferecem a série subsequente. Novos alunos do ensino fundamental farão matrícula nesta sexta-feira. Os do ensino médio, nos dias 30 e 31, presencialmente, em qualquer unidade da rede.

É necessário apresentar original do histórico escolar ou atestado de escolaridade (a ser trocado pelo histórico em até 30 dias); original e cópia da certidão de registro civil ou RG; original e cópia do CPF; original e cópia de comprovante de residência recente; e código do Setps (do Salvador Card) para alunos da capital.

Os que mudarão de escola e oriundos das redes de Salvador e 28 cidades poderão fazer a matrícula no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br), com código de matrícula recebido nas escolas de origem.

Para o secretário estadual da Educação, Walter Pinheiro, “este é o primeiro momento para trabalhar ainda mais a relação da escola com a comunidade e a família. Todos devem ter responsabilidade, vindo neste período para fazer a matrícula”.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

