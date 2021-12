Rede escolar de Itabuna retoma aulas segunda-feira

Com a expectativa de acolher mais de 20 mil alunos em suas salas, as escolas da rede pública de Itabuna (a 433 km de Salvador) estão programando uma série de atividades para dar início ao ano letivo 2015 a partir de segunda-feira, 23.

De acordo com dirigentes escolares, a programação estará focada em palestras, apresentações teatrais, encontro com as famílias, dinâmicas interativas e fornecimento de informações sobre o funcionamento da unidade de ensino.

Na Escola Municipal Professor Flávio Simões Costa, no bairro Califórnia, por exemplo, as atividades serão desenvolvidas a partir da temática "Minha Escola Legal" e terão duração de uma semana.

Neste período, segundo a diretora Rivanilda Dias Ribeiro Mendes, os alunos participarão de rodas de conversa sobre cidadania, relações interpessoais, importância do saber e cuidados com a saúde.

A escola também programou uma série de apresentações culturais que acontecerão no pátio interno da unidade.

Já na Escola Municipal Lourival Oliveira Soares, no bairro Ferradas, a recepção aos alunos terá inicio, na segunda-feira, com a apresentação teatral intitulada "Caixinha de Surpresas".

De acordo com a diretora da unidade, Maria Rita Santos, a temática da encenação abordará a importância da escola e da família para o desenvolvimento dos alunos e sobre as escolhas que eles fazem para a vida.

No dia seguinte, as atividades terão sequência com o encontro com as famílias quando representantes do Programa para a Paz (Propaz) abordarão questões relacionadas aos valores humanos.

Nas demais 98 unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino de Itabuna, nos setores urbano e do campo, as atividades de retorno às aulas e acolhida aos alunos e famílias foram programadas durante o Seminário de Planejamento da Secretaria da Educação que terminou neste sábado, 21.

