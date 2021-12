Redação sobre violência contra mulher repercute na internet

A divulgação do tema da redação do Enem deste ano pelo Ministério da Educação (MEC) gerou uma série de comentários contrários e a favor nas redes sociais.

Enquanto um grupo acusa a organização do Exame de ser feminista, outros abordaram a escolha do tema como algo natural, a partir de fatos recentes no Brasil, como as polêmicas envolvendo a separação do casal Joelma e Chimbinha e as agressões sofridas pela presidente Dilma Rousseff.

Alguns internautas contrários ao tema publicaram mensagens preconceituosas e utilizaram a palavra "feminazi" de forma pejorativa, além da hastag #enemfeminista.

Entretanto, utilizando a mesma hastag, muitos outros usuários das redes sociais aprovaram a escolha do tema e publciaram mensagens de provocação para o primeiro grupo.

Confira:

Desejo a todos oa machistas vida longa, pra fazerem uma prova do #ENEM cheia de referências #FEMINISTAS E não passarem kkk #enemfeminista — Galerosa (@BRIGYDA) 25 outubro 2015

O choro é livre! Vamos observar o show de horrores de machistas agora! Parabéns ao MEC pela excelente abordagem sobre o tema. #ENEMFEMINISTA — Aline Machado (@MinaDasMidias) 25 outubro 2015

Não existe violência contra o homem, idosos, crianças no país. Segurança pra todos pra que né!? As feminazis agradecem. Eca! #EnemFeminista — Silvia F. (@alexielblake) 25 outubro 2015

Dos assassinatos, mulheres são somente 8,6%. Tema do #enemfeminista : violência contra a elas. É Tipo se o tema fosse racismo contra brancos — FeeL Buarque (@feelbuarque) 25 outubro 2015

Az feminazi tão a todo vapor queimando mais sutiã porque o MEComunista lhes deu vazão na redação. Não me digam que esperavam algo diferente? — Luciana Rocha (@lurochag) 25 outubro 2015

escreve la no enem "se a mulher nao falasse e fizesse a comida direito ela nao apanhava" mostra q vc eh contra essa DOUTRINAÇÃO FEMINAZI — vitor (@_strangebrew) 25 outubro 2015

<GALERIA ID=20357/>

adblock ativo