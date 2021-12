Redação hoje tem peso forte na nota final do Enem

Cerca de 8,7 milhões de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) fazem neste domingo, 9, a prova de redação, considerada por especialistas como a parte mais importante para definir a nota final. O segundo dia de provas também terá os testes de Linguagens, seus códigos e tecnologias e de Matemática, seus códigos e tecnologias.

O aluno terá 5 horas e meia para fazer as provas, uma a mais do que no sábado, 8, dia das provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e de Ciências Humanas e suas tecnologias. A nota final das provas servirá para que os candidatos tentem vagas em instituições públicas e privadas do País, tanto no ensino superior quanto no ensino técnico.

Segundo professores de cursinhos, para a redação é importante que o aluno esteja bem informado sobre assuntos em destaque no noticiário, como a crise hídrica em São Paulo, a realização da Copa do Mundo no País ou os protestos nas ruas. Também merecem atenção as datas comemorativas, como o cinquentenário do golpe militar. Na última edição, o tema da redação foi "Os efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil".

>> Veja 10 temas que podem cair no Enem

Diferentemente de outros processos seletivos, no Enem o candidato deve fazer uma proposta de solução ou intervenção social relacionada ao tema da redação. Segundo o edital do exame, no texto os alunos também não podem desrespeitar os direitos humanos, com o manifestações de preconceito por cor ou orientação sexual.

adblock ativo