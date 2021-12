Redação: como aprender, como estudar

Questionada sobre se o estudante deve estudar redação, a professora Anya Moura, coordenadora de redação do Oficina, responde com veemência: "Sim. Redação se estuda. Por mais esquisito que pareça, é a matéria que mais exige estudo. Para bem escrever, precisamos desenvolver a capacidade de ler, e ler não significa apenas decodificar a palavra, mas ir além: analisar o mundo".

Continua empolgada: "Não esquecer que os temas ligam-se aos acontecimentos e, para interpretá-los, é necessário estar informado e participando do mundo e da sociedade em que se vive. É o interesse pela leitura que nos coloca face a face com a realidade política, social, humana e artística, preparando-nos para o enfrentamento da vida. Refletir, questionar os fatos, criar possíveis soluções para os problemas que possivelmente serão apontados nas propostas redacionais é essencial para conseguir comunicar-se com sucesso".

A redação, por isso, dialoga com as matérias que compõem o currículo escolar. O conhecimento da história ensina a comparar os fatos através do tempo e a relacioná-los com o agora; os estudos geográficos permitem debruçar-se sobre questões que estão relacionadas tanto com as ciências da natureza quanto com as ciências sociais. A literatura possibilita embelezar o texto e a gramática; trata do bem escrever.

"Isso tudo ainda não basta se não houver treinamento constante, porque escrever também é habilidade. É fundamental que as escolas e as famílias despertem o desejo de estudar e propiciem constantemente o encontro de crianças e jovens com o hábito de ler".

