Ranking: melhor escola da Bahia está em 31º lugar no Enem

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira, 5, as notas das escolas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014. O Colégio Helyos, de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), continua sendo a instituição baiana com melhor pontuação. Com média de 693,81 nas provas objetivas e 791,00 na redação, a escola ficou na 31ª posição no ranking nacional.

Apesar de continuar no topo da lista entre as unidades de ensino na Bahia, o colégio da rede particular perdeu posição na lista nacional. Em 2013, o Helyos estava no 26º lugar, o que fez a Bahia perder cinco posições na relação entre todos os estados.

>> Confira no flip o ranking da Bahia de melhores escolas

A segunda instituição baiana melhor posicionada é o Anchieta, de Salvador. A escola particular alcançou a média de 669,92 nas provas objetivas e ficou em 76º lugar no ranking nacional, subindo algumas posições, já que em 2013, o colégio aparecia em 111º.

Feira ainda ocupa o terceiro lugar na lista de desempenho da Bahia com o Colégio Acesso, que é a 104ª unidade de ensino que teve a melhor média nas provas objetivas do Enem (659,81).

O ranking baiano segue com os colégios Anglo Brasileiro (em 167º lugar na lista nacional com média de 648,64), São Paulo (200º com 644,95) e Oficina (201º com 644,85).

A unidade de ensino da rede pública melhor posicionada é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), de Salvador, que aparece na 488ª posição com média nas provas objetivas de 624,33. O segundo é o Colégio Militar de Salvador, que ficou em 590º com pontuação de 619,27 nas provas objetivas.

Confira o top 10 no Enem na Bahia no ranking geral:

1 - Colégio Helyos, em Feira de Santana - rede privada - média nas provas objetivas: 693,81; média na redação: 791,00;

2 - Colégio Anchieta, em Salvador - rede privada - média nas provas objetivas: 669,92; média na redação: 738,62;

3 - Colégio Acesso, em Feira de Santana - rede privada - média nas provas objetivas: 659,81; média na redação: 699,64;

4 - Colégio Anglo Brasileiro, em Salvador - rede privada - média nas provas objetivas: 648,64; média na redação: 773,79;

5 - Colégio São Paulo, em Salvador - rede privada - média nas provas objetivas: 644,95; média na redação: 693,59;

6 - Colégio Oficina, em Salvador - rede privada - média nas provas objetivas: 644,85; média na redação: 720,82;

7 - Centro Educacional Mundai, em Porto Seguro - rede privada - média nas provas objetivas: 629,83; média na redação: 691,43;

8 - Colégio Gregor Mendel, em Salvador - rede privada - média nas provas objetivas: 628,97; média na redação: 643,82;

9 - Colégio Sartre COC, em Salvador - rede privada - média nas provas objetivas: 628,33; média na redação: 694,75;

10 - Centro Educacional Villa Lobos, em Salvador - rede privada - média nas provas objetivas: 625,35; média na redação: 700,00;

