Racismo sob a ótica da psicanálise é tema de projeto da Uefs

O projeto Sala de Cinema da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) promove a Mostra Extremidades com o tema Racismo sob a ótica da psicanálise. O evento está programado para esta sexta-feira, 9, às 15h, pelo site Sala de Cinema.

A sugestão é que os participantes assistam o filme tema US/ NÓS (EUA, 2019) com antecedência através do link indicado no site. O limite de 80 inscrições se encerra 24h antes do evento.

O debatedor convidado é o professor doutor Cleyton Andrade do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

