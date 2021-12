Quem perdeu prova do Enem de sábado pode fazer a de domingo

Os candidatos que perderam a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste sábado, 8, e que desejarem poderão fazer a prova deste domingo, 9. Pelas regras do exame, nada impedirá que, chegando ao local de prova no horário previsto, até as 12h (horário da Bahia) ,o candidato faça a prova.

Apenas um dia de prova, no entanto, poderá não ser suficiente para que sejam aprovados em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e Programa Universidade para Todos (ProUni).

Neste sábado, os participantes fazem as provas de ciências humanas e ciências da natureza. Neste domingo, serão aplicadas as provas de linguagens e códigos, matemática e redação. São mais de 8,7 milhões de inscritos, número recorde, que farão a prova em mais de 1,7 mil cidades.

