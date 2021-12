Qualificação do ensino é abordada em debate

Educadores, parceiros, representantes de entidades estudantis e de país de alunos participaram, na última segunda-feira, de um debate sobre o programa "Educar para Transformar - Um pacto pela educação", da Secretaria de Educação do Estado, promovido pelo jornal A TARDE em sua sede, em parceria com o governo da Bahia.

O foco do debate, mediado pelo editor Cláudio Bandeira, foi discutir os cinco eixos do programa (ver detalhamento abaixo).

O subsecretário da Educação, Aderbal de Castro, abriu o debate explicando que os dois grandes objetivos do "Educar para Transformar" são garantir a alfabetização de todas as crianças na idade certa e o acesso à escola. "Uma das metas é alfabetizar, em quatro anos, todas as crianças com até 8 anos de idade", afirmou.

Para o ensino médio, cuja universalização ainda não foi alcançada, principalmente por causa do difícil acesso à zona rural, iniciativas como o Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (Emitec) buscam reverter o quadro.

O programa consiste em reproduzir aulas em tempo real, via satélite, para as comunidades de difícil acesso. Ao todo, 105 professores produzem as aulas em um dos três estúdios do Instituto Anísio Teixeira, que são reproduzidas em uma TV nas comunidades do interior. "Mais de 15 mil alunos já concluíram o ensino médio pelo método".

Outro tema que mobilizou as discussões foi a formação continuada dos professores considerada "importantíssima" para melhorar a qualidade de ensino.

Para a presidente do Conselho de Educação da Bahia, Ana Teixeira, o professor tem uma formação acadêmica, formal, que não é suficiente para dar conta da demanda que a educação e os estudantes exigem.

"Esses profissionais lidam com o descompasso de se deparar com uma escola diferente da que foram preparados para atuar, por isso a importância da formação continuada", opinou.

Ela acrescenta que as universidades também precisam atentar à questão e preparar os professores para um novo estudante.

Sobre a formação dos professores, o presidente da Associação de Grêmios Estudantis Secundaristas da Bahia (Ages), Pedro Correia, complementou que, na era da tecnologia da informação, é preciso pensar em outros formatos.

"Não dá mais para pensar nestes espaços de forma quadrada: professor e alunos dentro de uma sala e uma porrada de assuntos para tocar. É necessário casar a formação dos docentes com ações de acesso à internet", pontuou.

Bruno Viana, professor da Estácio-FIB e integrante do programa Parceiros da Escola, parte do "Educar para Transformar", lembrou que, nas disciplinas de educação dos cursos de mestrado da Universidade Estadual da Bahia, os alunos desenvolvem projetos e metodologias para melhorar o ensino dos professores na sala de aula.

No entanto, ele disse perceber que esses projetos, às vezes, não alcançam as escolas públicas. "O grande consumo de informação é feito pela internet, e as escolas carecem muito de rede. O acesso de qualidade é um grande desafio para potencializar o aprendizado", afirmou.

Sobre isso, o subsecretário da Educação adiantou que o programa "Kit Wi-Fi", que consiste em criar uma rede interna nas escolas e já atende a 132 instituições, surge para suprir essa demanda: "Estamos em negociação com o MEC para passar a atender 570 escolas". Ele também citou o programa Gestar, que oferece formação da língua portuguesa e de matemática aos professores.

adblock ativo