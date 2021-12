ProUni vai oferecer mais de 116 mil bolsas no 2º semestre

O Ministério da Educação (MEC) informou nesta sexta-feira, 12, que o Programa Universidade para Todos (ProUni) oferecerá 116.004 bolsas em 856 instituições de ensino superior na edição do segundo semestre deste ano. As inscrições começam terça-feira, 16, e vão até quinta, 18.

O número de bolsas representa um aumento de 0,78% em relação à segunda edição do ano passado, quando foram ofertadas 115.101 bolsas. Já o número de instituições participantes diminuiu. No segundo semestre de 2014, elas somavam 943.

O número de bolsas integrais também caiu. Neste ano, serão oferecidas 68.971, contra 73.601 do ano passado. As parciais aumentaram para 47.033. No ano passado, foram 41.500.

O ProUni oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de educação superior com cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

Para se inscrever na segunda edição de 2015, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Além disso, não pode ter tirado nota 0 na redação. Ao se inscrever, o estudante deverá informar o número de inscrição e a senha usados no Enem.

O programa foi criado pelo governo federal em 2004. Ele é dirigido tanto a estudantes do ensino médio da rede pública quanto aos da rede particular com a condição de bolsistas integrais.

Podem concorrer a bolsas integrais candidatos com renda familiar bruta mensal per capita inferior a 1,5 salário mínimo. As parciais são para aqueles com renda familiar bruta mensal per capita menor que três salários mínimos.

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 22 deste mês. Os candidatos terão até o dia 29 para comprovar as informações. A segunda chamada está marcada para 6 julho. Os alunos deverão comparecer às instituições de ensino até o dia 10 de julho.

Os candidatos não selecionados ainda poderão participar da lista de espera do ProUni, manifestando o interesse no site do programa entre os dias 17 e 20 de julho.

