ProUni abre inscrições para bolsas remanescentes

As inscrições para as bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni) foram abertas nesta segunda-feira, 5.

Para o segundo semestre do ano, a disponibilidade dessas vagas acontece por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, por exemplo.

Os interessados podem se inscrever através do site do programa. Os alunos matriculados nas instituições de ensino superior podem se inscrever até o dia 30 de setembro, já os estudantes não matriculados têm até 16 de agosto.

Nesta etapa não há chamadas ou nota de corte diária, a ocupação das bolsas é feita por ordem de inscrição. Os selecionados devem comparecer à instituição de ensino nos dois dias úteis subsequentes ao da inscrição para comprovar as informações prestadas.

Caso a ocupação não seja confirmada, a bolsa volta a ficar disponível no sistema.

adblock ativo