Prorrogadas inscrições para o curso A TARDE de Jornalismo

Foram prorrogadas as inscrições para o Curso A TARDE de Jornalismo. Estudantes do último ano do curso de jornalismo e profissionais recém-formados da área, com até 2 anos de formados, poderão se inscrever no curso até o dia 29 de outubro. O curso, gratuito, oferece a oportunidade de imersão na produção jornalística do Jornal A TARDE.

O curso, que acontecerá anualmente, é coordenado pelo jornalista e secretário de Redação, Paulo Oliveira, e faz parte das comemorações pelos 103 anos de A TARDE. A carga horária do curso é de 200 horas.

O Curso A TARDE de Jornalismo é um programa desenvolvido em parceria com o Banco Santander e oferecerá aos participantes aulas com profissionais do mercado baiano, além de palestras feitas por convidados de veículos de outros estados.

O programa também fará com que os candidatos conheçam de perto o processo de produção do Jornal A TARDE e também de outros produtos do grupo, como o Jornal Massa! e o Portal A TARDE.

Como participar

Os interessados devem produzir um texto com até 2.050 caracteres (contando os espaços) respondendo à pergunta: "O que o governo federal brasileiro deveria fazer para superar a crise econômica?".

O texto deve ser enviado para o e-mail cursoatardedejornalismo@grupoatarde.com.br, junto com currículo e cópia do diploma (para recém-formados) ou do comprovante de matrícula (para estudantes).

adblock ativo