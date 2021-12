Prorrogadas as inscrições para 9 mil vagas gratuitas em cursos técnicos

As inscrições do processo seletivo para as 9.335 vagas de cursos técnicos de nível médio foram prorrogadas até a próxima quarta-feira, 18. A iniciativa é da rede estadual de ensino e o candidato deve ter concluído de forma gratuita o Ensino Médio.

Segundo informações da Secretaria da Educação do Estado, serão oferecidos cerca de 42 cursos, em 82 municípios. As aulas têm duração de dois a três semestres e são gratuitas. As inscrições são feitas no site do processo seletivo.

Dentre os cursos ofertados estão técnico em Administração, Segurança do Trabalho, Logística, Meio Ambiente, Agroecologia, Agronegócios, Enfermagem, Nutrição e Dietética, Análises Clínicas, Cozinha, Alimentos, Saúde Bucal, Edificações, Informática, Eletromecânica, Paisagismo, Dança, Processos Fotográficos, Recursos Humanos e Guia de Turismo.

A divulgação do resultado está prevista para o dia 20 de julho. A matrícula dos selecionados será entre os dias 24, 25 e 26 de julho na unidade escolar para qual foi classificado. O início do período letivo será no dia 30 de julho.

Pronatec

Também está aberto o processo seletivo do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), para 300 vagas do curso técnico de nível médio para quem já concluiu o Ensino Médio. As aulas acontecem em Centros de Educação Profissional localizados nos municípios de Guanambi (60 vagas), Jequié (60 vagas), Juazeiro (60 vagas) e Salvador (120 vagas).

A seleção para as vagas disponíveis acontecerá em três etapas. Os aprovados no processo seletivo para o curso técnico em Administração receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 15 por dia frequentado, para despesas de transporte e alimentação, além do material didático. O candidato deve se inscrever no site do processo seletivo

adblock ativo