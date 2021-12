Prorrogada inscrição de oficinas grátis sobre cultura afro

As inscrições para as oficinas artísticas Mundo Afro foram prorrogadas até esta sexta-feira, 3. Os cursos gratuitos são oferecidos pelo Cortejo Afro, Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê, Malê Debalê e Muzenza e incluem temas como moda, dança e canto.

Com exceção das oficinas oferecidas pelos Filhos de Gandhy, todas as outras entidades ainda têm vagas disponíveis. O único pré-requisito para participar é ter no mínimo 16 anos. Os alunos inscritos recebem ajuda de custo para transporte e lanche durante a realização dos cursos.

Reconhecido pelo visual exuberante, o bloco Cortejo Afro oferece aulas de design de moda, desenho e criação de estampa, além de curso sobre novos conceitos para estética. As inscrições podem ser realizadas no Pelourinho (ladeira da Ordem 3º de São Francisco - 6C) e no Conjunto Pirajá 1 (via local 2 , caminho 31, nº 5 - rua Mário Lago) das 13h às 18h. O telefone para contato é (71) 3482-5352.

Já o Ilê Ayê oferece as oficinas de regência percussiva e canto na Senzala do Barro Preto , no Curuzu. Para se inscrever, é necessário comparecer à Sede Ilê Aiyê (rua Direta do Curuzu, 228 - Liberdade), entre 8h e 12h ou entre 14h e 16h30. Os telefones de contato são (71) 2103-3411 e 210-3400.

Fundado há 35 anos em Itapuã, o balé afro Malê Debalê ensina percussão, customização de acessórios Malê, dança, estética afro e cultura hip hop. As inscrições são realizadas na sede do Malê Debalê (rua Direta do Abaeté, s/n - Itapuã), das 9h às 12h e das 13h às 17h. O telefone é (71) 3285 1771.

No Centro Social Urbano da Liberdade, o bloco Muzenza oferece oficinas de percussão, dança afro e canto. As inscrições são feitas no local (na Estrada da Liberdade, 100), das 9h às 12 e das 14h às 17h. Outtras informções estão disponíveis nos números (71) 3117-1409 e 8896-7026.

adblock ativo