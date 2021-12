Projeto visa resgatar a cultura da brincadeira

O projeto "Cirandando Brasil" tem o objetivo de resgatar as brincadeiras e cantigas populares e reintroduzí-las na sala de aula. Isso vem sendo feito através da capacitação de multiplicadores de forma a garantir aos educadores o conhecimento do acervo da cultura brasileira. O projeto foi idealizado pela pesquisadora da cultura da brincadeira brasileira e assistente social, Nair Spinelli, mais conhecida como Nairzinha.

Ao longo de 42 anos de pesquisas, Nairzinha percebeu o quanto era importante que esse conhecimento voltasse ao professor de alguma forma.

"Do ponto de vista étnico e antropológico notei que o professor precisava conhecer essa brincadeira como cultura e, assim, enriquecer o conhecimento", disse.

Como exemplo, cita a aula de antiguidade egípicia. "Nesta ocasião pode-se utilizar o pião e, a partir dele, trabalhar os materiais como o mármore. Quando levado para a Europa, o pião passou a ser produzido com madeira, veio para o Brasil e os índios o fizeram com cabaça" , conta Nairzinha.

A partir de uma explicação dinâmica e, consequentemente, atrativa a absorção do conhecimento pode se dar de maneira muito mais fácil. "Abordar as crianças para aprender com o lúdico é muito mais prazeroso".

Conhecimento

Entre os objetivos da idealizadora está o "reforço da cultura popular como forma de mostrar às pessoas que suas origens são capazes de produzir cultura".

"Precisamos levar para dentro da escola o que o povo sabe e mostrar esse conhecimento como pedagógico. O projeto deve ser utilizado pelos professores como estratégia didática" , explica.

A partir da contextualização das brincadeiras Nairzinha diz que é preciso tornar a sala de aula um local alegre, divertido e animador. Ela recorda que, quando o projeto é apresentado, os professores chegam a ficar "desconfiados".

"Eles chegam assim, mas logo em seguida se desarmam e temos um retorno maravilhoso. Todos dizem que por onde o projeto passou as crianças descobrem uma nova forma de brincar. "Para elas, o que consideramos velho é absolutamente novo! Os professores conseguem, então, retirar da prateleira da saudade o lado criança que ainda existe" , conta.

Entusiasmo

O importante, segundo ela, é que o adulto acredite no que faz e realize a atividade com entusiasmo. "Cultura se passa pela prática", finaliza.

De acordo com a coordenadora de Educação Infantil da Secretaria Municipal, Gilmária Cunha, a educação infantil é o segmento mais propício para esse assunto. Quanto aos professores, estes "serão multiplicadores dentro de cada escola".

"É importante que seja feito esse resgate cultural para que ele não se perca. Nestes encontros do projeto, eles recebem CDs para utilizar na sala de aula e a escola conseguir fomentar esse aprendizado da cultura" , comenta Gilmária.

Com relação as melhoras e avanços que o projeto viabiliza para as crianças, a coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Serrinha, Isabel Freitas afirma que na creche da Escola José Ramos da Silva a ação possibilitou que alguns crianças, que eram tímidas e não demonstravam interesse, modificassem esse quadro.

"Antes alguns alunos não reproduziam as canções apresentadas e tinha dificuldades de respeitar regras simples de convivência", comenta Isabel.

Até agora o projeto já capacitou 26 mil professores, em 51 municipios da Bahia e cidades do interior.

Além disso, o projeto foi apresentado em diversos estados, como Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo e deve voltar à Salvador no segundo semestre deste ano.

