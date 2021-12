Projeto visa regularizar distorção idade-série

O projeto de regularização de fluxo dos alunos com distorção idade-série do 3º ao 5º ano do ensino fundamental I foi lançado, nesta sexta-feira, 19, no hotel Fiesta, no Itaigara. A iniciativa é viabilizada por parceria com Instituto Ayrton Senna (IAS).

A assinatura do termo de parceria contou com a presença de profissionais da Secretaria Municipal da Educação (Smed) e da presidente do IAS, Viviane Senna, que apoia a experiência pedagógica em vários municípios do país.

O desenvolvimento do projeto é orientado pelas ações Se Liga e Acelera, do IAS. Pelo primeiro, serão alfabetizados alunos que não sabem ler e que estejam com distorção idade-série matriculados do 3º ao 5º ano do ensino fundamental. A segunda ação vai beneficiar alunos alfabetizados, também do 3º ao 5º ano, para que consigam retornar ao fluxo escolar.

"A Secretaria Municipal da Educação em Salvador está com o compromisso de fazer com que as crianças deem certo. E aquelas que estão atrasadas terão seus direitos garantidos", disse Viviane Senna.

O projeto Idade Certa - Programa de Regularização de Fluxo começou na rede municipal de educação, em 2015, como ação-piloto, tem como meta reduzir a quantidade de alunos com idade incompatível com a série.

Meta

Segundo o prefeito ACM Neto, a intenção do programa é, dentro de um prazo de 5 anos, eliminar o quantitativo de alunos em séries atrasadas na rede municipal de ensino. "É preciso tratar de forma diferenciada essas crianças para que elas possam, sempre que possível, ter a idade compatível com a série, aprendendo com qualidade e de verdade".

O secretário municipal da Educação, Guilherme Bellintani, destacou a importância do programa. "É um programa que mexe com feridas abertas da educação, ou seja, crianças que estão próximas da situação de abandono escolar, e a nossa meta é reverter este quadro atingindo 8 mil crianças".

