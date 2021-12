Projeto promove aulão virtual de física para o Enem

Física será o componente curricular do aulão virtual do projeto Enem 100%, nesta sexta-feira, 2, às 16h, pelo canal do Youtube da Educação Bahia.

A atividade, que contará com a participação do professor Lúcio Veja, é promovida pela Secretaria da Educação do Estado e busca auxiliar os estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, cujas provas, na versão impressa, serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 e, na versão digital, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Os aulões virtuais do projeto Enem 100% acontecem todas às terças e sextas-feiras, sempre das 16h às 17h, envolvendo diferentes componentes curriculares, e fazem parte de uma série de atividades lançada pela Secretaria da Educação do estado para fortalecer a aprendizagem dos estudantes que irão prestar o Enem.

O estudante tem também à sua disposição uma apostila que pode ser baixada, por aula, e a programação das próximas aulas que serão realizadas.

adblock ativo