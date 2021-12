Projeto "Mais Infância" reúne 500 educadores em aula inaugural

A aula inaugural do projeto Mais Infância reuniu aproximadamente 500 educadores de creches-escolas comunitárias de diversos municípios do estado, na manhã deste sábado, 16, no campus da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Salvador.

Os encontros do projeto, desenvolvido pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), serão norteados pelo tema 'Por uma infância democrática e igualitária'. O objetivo é fortalecer o processo de formação e aprendizagem, por meio da preparação do professor.

O projeto também pretende mostrar como a creche pode potencializar e ajudar na melhoria da qualidade de vida da crianças. Mais Infância pretende qualificar, por intermédio de um conjunto de ações pedagógicas, os educadores que lidam com crianças de 0 a 5 anos.

