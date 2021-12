Projeto levará alunos da rede pública para intercâmbio em Portugal

O projeto "Era Uma Vez...Brasil", que estimula uma melhor compreensão da história do Brasil, levará seis alunos de Salvador e Mata de São João para um intercâmbio na cidade de Lisboa, em Portugal. No total, 54 jovens do oitavo ano de diversas regiões do Brasil viajarão junto com o escritor Laurentino Gomes.

O grupo ficará 10 dias na capital portuguesa para aprender sobre a origem e a cultura do país, onde irão despertarão o lado crítico dos adolescentes, para que entendam e reflitam sobre o cenário brasileiro atual. A turma ainda apresentará um curta-metragem produzido na segunda etapa do projeto e divulgar o livro HQs junto às escolas e locais visitados.

"Essa ação vem se consolidando e criando uma rede extremamente importante para o desenvolvimento dos jovens, professores e comunidade. O resultado é o reconhecimento das nossas raízes, a valorização da nossa identidade e o respeito pela diversidade", explicou, por meio de nota, a diretora executiva da Origem Produções e responsável pelo desenvolvimento e execução do projeto, Marici Vila,

A ação ainda conta com o apoio das prefeituras de Salvador e de Mata de São João, Fundação Gregório de Matos, Embaixada de Portugal no Brasil, Consulado Geral de Portugal em Salvador, Gabinete Português de Leitura, Instituto Camões e apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet.

A revelação dos estudantes selecionados será divulgado durante o lançamento do livro de Histórias em Quadrinhos "Uma Proposta a D. João" e dos curta-metragem de autoria dos participantes do projeto "Era uma vez...Brasil", no dia 21 de agosto, a partir das 18:30h, no Palácio Rio Branco, em Salvador.

