Projeto Internet nas Escolas será ampliado em 2020

Iniciado em 2019, o projeto Internet nas Escolas será ampliado no próximo ano. Com cerca de dez escolas oferecendo internet de alta velocidade para alunos e professores no primeiro ano do projeto, o objetivo para 2020 é disponibilizar a conexão em mais 74 unidades.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação estadual (Secom-BA), a conexão é fornecida através da fibra ótica, pelo sistema Infovia Digital da Bahia. O sistema é responsável por distribuir internet para outros pontos da capital baiana, como órgãos públicos, delegacias e postos de saúde.

“Em 2020, a conectividade será ampliada para mais 74 escolas, ainda no município de Salvador, para que possamos planejar a extensão para outras escolas da rede estadual e, no futuro, isso aconteça também no interior”, explicou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Adélia Pinheiro.

Atualmente, os colégios da rede estadual que já estão conectados à internet são Presidente Costa e Silva, Governador Roberto Santos, Duque de Caxias, Anísio Teixeira, Edvaldo Brandão Correia, Eduardo Bahiana, Vale dos Lagos, Professora Noemia Rego, Deputado Manoel Novaes e Nelson Mandela.

