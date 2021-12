Projeto de leitura fomenta aprendizagem e gosto pela arte literária

Com o objetivo de estimular o hábito de leitura entre os estudantes da Escola Estadual Severino Vieira, localizado na Avenida Joana Angélica, em Salvador, o projeto “Emancipação social através das leituras diversificadas” busca contribuir com o processo de aprendizagem e manter o vínculo com a escola.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), o projeto acontece através de grupos do WhatsApp, com o encaminhamento de sugestões de leituras, interação e atendimento dos professores. As primeiras obras a serem utilizadas pelos estudantes do 6º ao 9º ano são “O Pequeno Príncipe” e “O Menino do Dedo Verde”.

O intuito é promover a reflexão sobre temas ligados às culturas indígena e africana e aos direitos humanos, utilizando diferentes gêneros literários.

“Estou no 9° ano e vejo no livro um ponto para incentivar a criatividade e o conhecimento. Com os projetos, encontramos nas obras trabalhadas soluções para os nossos problemas e uma ajuda para entender melhor a vida. Já li várias categorias e aprendi bastante com cada uma. Na leitura, encontrei um esconderijo para a tranquilidade e os sonhos. Sempre que posso, estou lendo”, contou a estudante Bruna Braga, de 15 anos.

A diretora da unidade escolar, Ana Paula Neves, comentou sobre a importância da iniciativa neste período de pandemia.

“Temos como objetivo central fomentar a leitura, interpretação e produção textual através da interdisciplinaridade e a arte é um importante elemento para alinhar tudo isto. Este ano está sendo desafiador para o sistema educacional, precisamos investir em alternativas eficazes para garantir que os nossos alunos continuem a ter interesse pela leitura e saibam desenvolver o senso crítico e a interpretação como um todo, por meio de textos, livros e do seu próprio cotidiano”, analisou.

