Programa que oferece bolsas de estudos abre inscrições

Estudar em uma instituição da rede privada sem pagar nada ou até com um desconto generoso é o desejo de muita gente. É por essa razão que são elaborados projetos com o intuito de oferecer bolsas de estudos para estudantes de todos os níveis de ensino.

A estudante Aniellen Silva, de 17 anos, está cursando o segundo ano do ensino médio, no Colégio Acadêmico, em Salvador. A menina, que pensa em ser arquiteta, é bolsista pelo segundo ano na instituição.

Ela é uma das beneficiadas do programa Educa Mais Brasil, um projeto do Instituto Educar, que disponibiliza bolsas de estudos de até 70% para estudantes que não têm condições de pagar o valor integral da mensalidade em instituições de ensino particulares.

"Fiquei sabendo através da minha vizinha e melhorou muito com relação a custos do que pagaríamos mensalmente" , relata.



Inscrições

As inscrições estão abertas em Salvador. São 47.390 vagas para o segundo semestre deste ano, distribuídas entre instituições de ensino de 123 municípios da Bahia.

Para conseguir o benefício, o candidato deverá acessar a página oficial do programa e realizar a inscrição. Aqueles que tiverem interesse em ingressar ainda este ano, tem até o dia 30 de setembro para se inscrever.

No site são encontradas as instituições e os cursos disponíveis para cada localidade além de um formulário que deve ser preenchido informando os dados pessoais e socioeconômicos para avaliação.

Segundo Andréia Torres, diretora de expansão e relacionamento do programa, um dos objetivos é "contribuir para o fortalecimento da educação no país".

"Nosso objetivo é inserir no cenário educacional pessoas que não tem condições de arcar com a mensalidade integral, através do acesso a uma educação de qualidade" ,esclarece.

Quanto a importância de projetos como esse surgirem para fortalecer a educação, a diretora cita a contribuição para capacitação de profissionais.

"A partir do momento que o programa possibilita o ingresso de pessoas no cenário educacional está contribuindo para capacitação de profissionais e por consequência de uma mão de obra qualificada. Esses profissionais certamente terão mais condições de colaborar para o crescimento econômico-social do país" , disse.

Na Bahia, cerca de 51.653 mil estudantes já foram beneficiados pelo Educa Mais Brasil. Segundo a Secretaria de Educação do Estado da Bahia não são ofertas bolsas de estudo pelo governo.

Parceiros

O Centro Educacional Luz do Saber, no bairro da Fazendo Grande II, é um dos parceiros do programa. Segundo a diretora Andreia Carla Dias, um número considerável de alunos são bolsistas.



"Essa é uma maneira de se conseguir uma mensalidade dentro da realidade de cada um" , conta a diretora Andreia Carla. Além desses, instituições como o Colégio Mundial e Escola Tia Valda estão entre os parceiros.

