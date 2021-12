Programa Partiu Estágio convoca 305 estudantes

Novas convocações para o Programa Partiu Estágio serão feitas na próxima sexta-feira, 2. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, na noite desta terça, 30.

Serão 294 estudantes selecionados para o edital de número 001, lançado em janeiro deste ano, e 11 para o edital de número 002, publicado em março para reforço escolar na rede estadual de ensino.

Os estudantes selecionados receberão a convocação através do mesmo e-mail cadastrado no sistema de inscrição do programa. Além disso, a lista com os nomes dos 305 estudantes estará disponível na sexta, no site da Secretaria da Administração (Saeb).

Os selecionados do edital 001 terão 10 dias úteis para apresentar a documentação exigida, enquanto os selecionados do edital 002 terão 12 dias úteis. A vaga de estágio só é garantida caso a documentação exigida seja entregue dentro do prazo.

Os estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e aqueles que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou foi bolsista integral em rede privada terão seleção prioritária.

