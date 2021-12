Programa oferece cursos gratuitos para população LGBT

Cursos gratuitos de cabeleireiro e corte e cortura serão oferecidos para o público LGBT, através das formações do Programa Qualifica Bahia. As terão início no dia 2 de setembro, na Biblioteca Pública do Estado, nos Barris, em Salvador.

A ação, promovida pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), foi motivada por pesquisas que apontam que esses grupos têm mais dificuldades para conseguir emprego do que pessoas cisgêneras e heterossexuais. Os dados coletados pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) e Agenda Bahia do Trabalho Decente/Setre revelam que 33% das empresas evitam a contratação de LGBTs.

Cada um dos cursos possui carga horária de 200 horas, com conteúdos sociais e específicos. Ao todo, serão 40 pessoas beneficiadas pelo programa, que é desenvolvido com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep).

