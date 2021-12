Programa municipal visa garantir 40 mil vagas na educação

Quarenta creches e pré-escolas serão construídas e outras 49 unidades serão reformadas e ampliadas, criando 150 novas salas, até o final de 2016, na rede municipal da capital. O objetivo é dobrar o número de vagas para a educação infantil, de cerca de 20 mil para 40 mil em 2017, beneficiando crianças de 0 a 5 anos.

O anúncio foi feito, nesta quinta-feira, 6, pelo prefeito ACM Neto, ao lançar o programa Vagas em Dobro, que prevê investimento de R$ 100 milhões. O secretário da Educação, Guilherme Bellintani, informou que um concurso será feito para contratar professores para as novas unidades e substituir admitidos pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), de caráter temporário.

"Montamos a comissão do concurso e o edital sai este ano, para realização no primeiro trimestre de 2016", revelou Bellintani. Das 20.779 novas vagas, 25% serão no subúrbio e ilhas, com mais 12 escolas e ampliação de oito unidades. Hoje, as regiões têm 2.235 vagas para crianças de 0 a 5 anos em creches e pré-escolas.

A Cidade Baixa será, dentre nove áreas, a que terá menos vagas criadas (956, com construção de duas escolas e ampliação de três).

Segundo o prefeito, R$ 40 milhões sairão dos cofres municipais e R$ 60 milhões serão custeados por shoppings, como contrapartida pelo início da cobrança por estacionamento. O termo de acordo e compromisso (TAC) foi assinado entre as partes no mês passado.

"Não tínhamos o que fazer, houve a decisão judicial para a cobrança pelo estacionamento, mas isso não foi feito sem antes exigir benefícios para a cidade. Das 40 novas unidades, 30 serão construídas pela iniciativa privada", disse ACM Neto.

O Vagas em Dobro integra o programa Combinado, que prevê 112 ações para melhorar a qualidade do ensino na rede municipal. Bellintani ressaltou que as 40 mil vagas vão suprir demandas de quem busca matricular crianças de 0 a 5 anos. Ele acredita que a demanda poderia aumentar com a abertura de novas unidades nas comunidades.

"Pessoas poderiam trocar a escola privada pela pública ou já não deixariam as crianças com avós e vizinhos. Pelos estudos que cruzam população em idade escolar com vagas, a gente necessitaria entre 70 mil e 80 mil vagas", disse o gestor.

Pressões

Bellintani ainda criticou que, "em gestões anteriores", a inauguração de novas unidades se dava a partir das pressões políticas. "Isso fez com que diversas escolas funcionassem hoje próximas, sem necessidade real de demanda", apontou.

Líder comunitário de São Cristóvão, Gildásio da Silva, 36, confirmou que o déficit de vagas é um problema grave. "Há muitas mães que não podem trabalhar porque têm que cuidar dos filhos. Isso é ruim porque a renda familiar fica toda nos ombros dos pais, que, em alguns casos, estão desempregados", contou ele.

A doméstica Janice Bispo, 30, mãe das gêmeas Júlia e Jade, 5 anos, matriculou as filhas na rede municipal este ano e diz que agora consegue trabalhar.

"Não temos como pagar escola privada e na pública elas ficam bem enquanto trabalhamos", diz a mãe.

adblock ativo