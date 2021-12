Programa Mais Estudo oferta 7.400 vagas para monitoria nas escolas estaduais

O programa de monitoria Mais Estudo, da Secretaria de Educação, inicia na nesta segunda-feira, 16, nas escolas baianas da rede estadual de ensino. O projeto vai investimento R$ 4,5 milhões e ofertar 7.400 vagas com intuito de abrager a 10 mil escolas, com a participação de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, do 1, 2 e 3º ano do Ensino Médio e da Educação Profissional.

A intenção é que tenha troca de conhecimento entre os estudantes. Desta forma, o aluno que tiver bom desempenho irá ajudar os colegas, sendo monitor nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Segundo Rui Costa, até dezembro vão ser chamados cerca de 10 mil monitores. Cada bolsista vai receber um auxílio mensal de R$ 200 por três meses e vão contar com a supervisão de professores e coordenadores pedagógicos.

“Nós vamos chamar 10 mil monitores para que eles possam, até o mês de dezembro, ajudar no reforço escolar e na aprendizagem dos outros alunos. É um verdadeiro batalhão de jovens. Esse projeto vai alcançar 100% da rede estadual”, declarou o governador Rui Costa.

