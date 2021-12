Programa disponibiliza bolsas de estudo com 70% de desconto

O programa educacional Educa Mais Brasil abre inscrições para bolsas de estudo de até 70% em todas as regiões do Brasil. Estão sendo disponibilizadas 150 mil vagas para graduação, pós-graduação, ensino básico, curso técnico, cursos profissionalizantes, preparatório para concursos e idiomas.

Os interessados podem fazer as inscrições de forma gratuita através do site do programa (Veja aqui). O andamento da aprovação pode ser acompanhado pelo candidato no mesmo endereço. Outras informações podem ser adquiridas através dos números 4007-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 724 7202 (demais localidades).

