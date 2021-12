Programa disponibiliza 60 mil bolsas em faculdades baianas

Os interessados em ingressar em uma faculdade ainda no segundo semestre deste ano podem ter benefícios. O programa Quero Bolsa está disponibilizando até 80% de descontos em mensalidades de cursos de graduação e pós-graduação (presencial e EaD) até o final do curso. Ao todo serão distribuídas 60 mil bolsas para 102 instituições na Bahia.

Para obter o benefício, o interessado precisa acessar o site do programa e inserir os filtro da busca no site. É permitido colocar o curso, cidade e instituição de preferência, além do limite máximo do valor da mensalidade.

Após encontrar a bolsa de interesse, o estudante deve efetuar inscrição no site e pagar a pré-matrícula para garantir os benefícios, mas não há necessidade de comprovar renda ou ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao finalizar o processo, o interessado deve se dirigir à faculdade escolhida para iniciar os trâmites da matrícula.

adblock ativo