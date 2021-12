Programa de combate a evasão escolar é lançado em Salvador

Cerca de cinco mil alunos da rede pública municipal de Salvador abandonam as escolas anualmente, seja ao longo do ano letivo ou na rematrícula. Segundo dados da Secretaria Municipal da Educação (Smed), a taxa de evasão escolar é de 3,5% do total de cerca de 116 mil estudantes matriculados.

Para mudar este quadro, a prefeitura lançou, nesta terça-feira, 7, o programa Agente da Educação, cujo objetivo é reduzir ou até zerar a taxa de evasão nas escolas municipais.

Para isso, a ação irá selecionar 384 estagiários de pedagogia para promover, planejar e executar ações, em toda a escola, que estimulem a aproximação e engajamento entre família, comunidade e unidades de ensino.

O processo seletivo foi aberto nesta terça e permanece disponível até a próxima terça, 14. A expectativa é que os selecionados comecem a atuar no próximo mês. As inscrições podem ser feitas no www.agentedaeducacao.salvador.ba.gov.br.

A Fundação Itaú Social, a ONG Parque Social e o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds) são parceiros da iniciativa.

Um agente por escola

O programa, que tem orçamento anual de cerca de R$ 5 milhões, vai contar com um agente em cada escola do ensino fundamental do município. A carga horária semanal para os estagiários é de 30 horas, com remuneração de R$ 630,16.

O programa foi inspirado em um projeto-piloto chamado Coordenadores de Pais - em parceria com o Itaú Social, que executa a ação em outras cidades do Brasil -, que era executado em 11 escolas desde agosto de 2014.

O agente deve morar, no máximo, a 1.500 metros da unidade onde vai atuar. "Ele deve ter relação direta com a comunidade. Vai acompanhar a frequência dos alunos, garantir essa integração da escola com as famílias e, quando preciso, visitar a casa daqueles que não estão frequentando o colégio para saber qual é o motivo da ausência e resgatá-lo", explicou o prefeito ACM Neto.

O secretário da Smed, Guilherme Bellintani, declarou que o projeto-piloto alcançou bons resultados em termos de redução da evasão e abandono escolar, além de estreitar os laços entre família e escola. Por isso, está sendo universalizado para toda a rede.

"Estamos muito acostumados a implementar programas que tentem resolver problemas já consolidados. O Agente da Educação se antecipa a isso. Reduzindo ou até zerando o abandono escolar, vamos conseguir diminuir problemas sociais no futuro", ressaltou.

