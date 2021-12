Programa de bolsas de estudos oferece descontos de até 70%

Quem pretende fazer um curso de graduação pode ter acesso a uma das 21 mil bolsas de estudos - com descontos de até 70% - em 41 faculdades de Salvador.

As oportunidades são oferecidas pelo programa 'Quero Bolsa', em parceria com as instituições de ensino, para cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância.

Para obter o benefício, é necessário que o candidato procure o curso de interesse, efetue a inscrição e, em seguida, pague a pré-matrícula para garantir a bolsa de estudo.

As oportunidades são destinadas para estudantes que não conseguiram acesso à universidade pública pelo Sisu ou vestibulares; que não desejam contrair dívida com financiamento estudantil, como o Fies; e alunos que não têm condições de arcar com os custos integrais da mensalidade de uma faculdade particular.

Mais informações podem ser conferidas do site do programa ou por meio dos telefones 0800 123 2222, de segunda a sexta-feira, entre às 8h e 22h, e aos sábados, das 9h às 13h (horário de Brasília).

adblock ativo