Programa de auxílio permanência 'Mais Futuro' abre inscrições nesta sexta

Programa que garante auxílio permanência a estudantes universitários, o 'Mais Futuro' abriu inscrições nesta sexta-feira, 15. O benefício da Secretaria de Educação do Estado é voltado para os alunos das quatro universidades estaduais da Bahia: Uneb, Uefs, Uesc e Uesb. As inscrições devem ser realizadas até o dia 27 deste mês, através da internet.

O 'Mais Futuro' beneficia estudantes em condições de vulnerabilidade socioeconômica e inscritos no CadÚnico. O objetivo é o de que, com a bolsa, eles possam permanecer nas universidades até concluirem suas graduações. O programa também oferece oportunidades de estágio no setor público.

Os valores das bolsas são de R$ 300 para quem estuda a até 100 quilômetros de onde mora e de R$ 600 para os que vivem a uma distância maior. Segundo a Secretaria de Educação, desde 2017, o auxílio já beneficiou mais de 12 mil estudantes.

adblock ativo