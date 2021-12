Programa de aperfeiçoamento do ensino da matemática inscreve até sexta

Com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino de matemática em escolas públicas e estimular novas didáticas, professores da área poderão participar do programa Obmep na Escola. As inscrições estão abertas até sexta-feira, 28, por meio do site do projeto.

O programa está dividido em duas etapas e irá selecionar os candidatos por meio da Prova de Habilitação, no dia 28 de setembro. Os interessados devem possuir pelo menos dois anos de experiência no ensino básico e ter licenciatura em matemática.

Segundo informações do Ministério da Educação (MEC), durante o período do programa, entre março e setembro de 2020, os docentes serão orientados para a elaboração de conteúdos programáticos, seguindo a prática de resolução de problemas, e trabalhos com grupos de alunos selecionados em suas escolas ou em escolas vizinhas.

A intenção é que os professores recebam formação para aplicar a matemática mais avançada e, assim, preparar alunos para grandes eventos da disciplina, como a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas (Obmep).

