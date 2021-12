Programa alerta alunos sobre o risco das drogas

Cinco mil estudantes do ensino fundamental – das redes pública e privada – receberam, na tarde desta terça-feira, 29, o certificado de conclusão do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). A cerimônia de formatura foi realizada no Estádio de Pituaçu.

Durante a solenidade, o governador Rui Costa destacou a importância do Proerd para a construção da sociedade. “Aqui, há a sensibilização a partir dos 10 anos. Em 2016, foram 70 mil crianças capacitadas e estimuladas a cuidar da família, cuidar da paz, a fazer a prevenção, seja em casa ou na rua”, pontuou.

O programa é aplicado nas escolas por policiais militares voluntários. O objetivo é instruir crianças e pré-adolescentes ao não envolvimento com drogas. Os estudantes, do 5º ao 7º ano, que receberam nesta terça o certificado de conclusão do Proerd pertencem a 64 escolas da capital.

“Em 2016, tivemos o dobro do ano passado. Quem sabe chegaremos em 2017 com 140 mil, formando uma grande corrente do bem, em favor da paz e em favor da família”, desejou o governador Rui Costa.

Ensinamento

Para o secretário estadual de Segurança Pública, Maurício Barbosa, trata-se do programa “mais bonito que a Polícia Militar (PM) executa no estado”.

“O Proerd faz a diferença na vida das famílias. São ensinamentos para toda a vida. Essa é a imagem da PM e da polícia baiana. Bases Comunitárias, colégios da PM e ações cotidianas que nos enchem de orgulho”, frisou o secretário.

Ainda na cerimônia, 58, alunos foram premiados com bicicletas. Como parte da conclusão do Proerd, os alunos criaram textos para falar do impacto do programa na vida de cada um. Os textos foram avaliados por uma banca examinadora.

Vencedora em primeiro lugar, a estudante Fernanda Passos, 11, da Escola Municipal Nossa Senhora de Fatima, na Federação, considerou o momento emocionante: “O Proerd é muito importante, me ajudou a saber que muitas substâncias podem ser tóxicas e que a gente não deve consumir”, disse.

A soldado Amanda, da base militar do Calabar, instrutora de Fernada, foi só elogios ao desempenho da menina. “Ela é uma aluna maravilhosa, muito participativa e aplicada. Sempre fez boas intervenções nas aulas. Merece muito esse prêmio”, enalteceu.

