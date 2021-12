Programa A TARDE Educação chega a escolas de Piritiba

Os alunos do município de Piritiba (a 320 quilômetros de Salvador) terão mais um recurso de aprendizagem quando retornarem do recesso escolar, no dia 15 de fevereiro.

A partir desta data, oito escolas da cidade vão passar a utilizar o jornal A TARDE como ferramenta de apoio pedagógico, beneficiando 344 estudantes do ensino fundamental.

A iniciativa faz parte de uma parceria do governo municipal com o programa A TARDE Educação. O convênio foi assinado nesta quitna-feira, 4, entre o prefeito de Piritiba, Ivan Silva Cedraz, e o presidente do Grupo DX, Crezo Dourado Suerdieck. O gerente de Circulação, Luiz Bernardes, e a secretária de Redação, Hilcélia Falcão, também estiveram presentes ao encontro.

O A TARDE Educação propõe o uso do jornal como instrumento de aprendizagem por meio da leitura crítica e discussão sobre notícias da Bahia, Brasil e mundo.

O periódico também permite que os estudantes aprofundem seus conhecimentos sobre temas como cidadania, direitos humanos, segurança, política, esportes e cultura, entre outros.

Vantagens

Para o prefeito Ivan Cedraz, o principal ganho dessa metodologia é manter os alunos atualizados. "A escola precisa ficar atualizada, e o jornal aproxima os alunos da realidade", defende. Ele também destaca a contribuição da iniciativa no estímulo à leitura.

Para ajudar a alcançar melhores resultados, o Grupo A TARDE ainda fornece assessoria pedagógica a municípios parceiros do programa. Atualmente, cerca de 40 cidades baianas utilizam o jornal em salas de aula.

