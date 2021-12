Professores sugerem 10 temas que podem cair no Enem

Em contagem regressiva para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorrem nos dias 8 e 9 de novembro, professores de colégios e cursinhos de Salvador já fazem as suas apostas para o tema da redação, prova que tanto aflige os estudantes.



A partir das sugestões, A TARDE listou os 10 assuntos mais prováveis de ser cobrados na dissertação. Entre eles estão: "O Marco Civil da Internet"; "Justiceiros no Brasil: o problema da justiça com as próprias mãos" e o "Legado da Copa do Mundo para o país".



"Esses temas frequentaram os noticiários durante este ano. Cairão como questões de atualidade nas provas de ciências humanas e suas tecnologias ou como tema da redação. Fiquem atentos", alerta o professor de língua portuguesa do Colégio Oficina, Abdon Guerra.



Desempenho



Conforme ele, para ter um bom desempenho na redação é preciso ler a proposta temática com muito cuidado, grifando o tema, para que possa entender sobre qual assunto deverá escrever.



Em seguida, Guerra aconselha a leitura dos textos motivadores, procurando o posicionamento dos autores em cada um deles. "Reflita sobre eles para construir a sua opinião sobre o tema. A redação é uma prova também de leitura e será necessário demonstrar entendimento das ideias não só da proposta, mas também dos textos motivadores".



Em relação às supostas "pegadinhas", que muitos ainda acredita existir, a professora Anya Moura, coordenadora de redação do Colégio Oficina diz: "Isso não existe na redação do Enem. Existe, sim, um pensamento equivocado de que redação não se estuda. Para redigir bem é fundamental estudar sobre os diversos temas e escrever sobre eles. Ainda há tempo", observa Moura.



Outra possibilidade de tema, segundo o professor de português, também do Oficina, Tárcio Carvalho, é sobre a crise de água, vivida no estado de São Paulo, e em várias regiões do globo. "Nada mais natural que elegessem o tema crise de abastecimento e de acesso à água", prevê.



Em geral, os resultados ruins nas provas de redação são decorrentes do desconhecimento sobre os assuntos cobrados. A falta de coesão é também um problema recorrente, pois muitos candidatos redigem textos sem começo, meio e fim.



"Tem quem insista em usar trechos inteiros dos textos de apoio. A falta de organicidade dos períodos é um dos erros mais comuns. A ortografia ainda atormenta muitos estudantes", alerta o professor de língua portuguesa do Núcleo de Língua Portuguesa e Cultura, Zé Carlos Bastos.



Segundo ele, para se ter um bom desempenho na redação é fundamental atentar para os comandos do Enem: "selecione", "organize" e "relacione".



Além disso, a informação é essencial para se fazer uma boa redação. De acordo com a professora de língua portuguesa Tacyana Bomfim, que ensina também no Núcleo de Língua Portuguesa e Cultura, o estudante tem de estar bem informado sobre os fatos históricos e atuais, saber relacionar o tema com dados da realidade e evidenciar posicionamento crítico.



"Deve, além disso, estruturação das ideias e a norma padrão da língua portuguesa. Esses são instrumentos importantes na aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento", completa.

