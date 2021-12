Professores indígenas recebem formação em Porto Seguro

Com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos educadores, a Secretaria da Educação do Estado iniciou nesta segunda-feira, 12, uma formação continuada para 130 professores indígenas das redes estadual e municipais de ensino de Porto Seguro, extremo sul da Bahia. Também receberam a formação municípios baianos como Santa Cruz Cabrália, Prado, Belmonte e Itamaraju, a partir do regime de colaboração do estado com os municípios.

A formação está sendo ministrada por educadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV), envolvendo indígenas de diferentes etnias, como Tupinambá, Pataxó e Guarani. A abertura foi realizada no Centro de Cultura de Porto Seguro, com a presença de caciques representantes das comunidades indígenas de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro.

Atualmente, cerca de 6.765 estudantes indígenas estão matriculados na rede estadual de ensino, em 27 escolas indígenas e 43 anexos, em todo o estado da Bahia, contemplando 16 etnias.

Programação

A formação em Porto Seguro terá três módulos, nas datas de 12 a 16 de agosto; 9 a 13 de setembro; e 7 a 11 de outubro. A atividade também irá acontecer nos polos dos municípios de Itabuna e Paulo Afonso.

Serão discutidos temas relevantes e atuais para o processo de ensino e aprendizagem nas escolas indígenas, sendo fundamentada pelo fortalecimento do pertencimento étnico, valorização dos conhecimentos tradicionais indígenas, visões de mundo e acesso aos códigos, ciências e tecnologias da sociedade nacional.

